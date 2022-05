Albert Heijn-moeder stelt beleggers op Amsterdamse beurs teleur

Supermarktconcern Ahold Delhaize is woensdag als grootste verliezer van de AEX-index van de Amsterdamse beurs geëindigd. Het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn kon de opgelopen kosten niet volledig compenseren met hogere verkoopprijzen, wat de winstmarges raakte.

Ahold Delhaize sloot uiteindelijk 5,2 procent lager. Het bedrijf meldde dat de omzet in het eerste kwartaal gestegen was, maar topman Frans Muller benadrukte dat het ook de rol van het supermarktconcern is “om de prijzen zo laag mogelijk te houden”. Webwinkel bol.com, een onderdeel van Ahold Delhaize dat apart naar de beurs gaat, zette 7 procent minder om dan een jaar eerder.

De AEX-index zelf eindigde met een aanzienlijke winst van 1,9 procent op 682,70 punten. Met name de chipfondsen ASML, ASMI en Besi waren in trek, met winsten tot 5,2 procent. De sterkste stijger was techinvesteerder Prosus (plus 7,1 procent), die wat herstelde van de eerdere verliezen na zorgen over het Chinese internet- en gamesconcern Tencent. Daarin heeft Prosus een groot belang.

In de MidKap maakte Alfen goede sier met zijn resultaten over het afgelopen kwartaal. De energiespecialist blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en zag de omzet flink stijgen. Het aandeel eindigde 16 procent hoger. De index voor middelgrote beursfondsen zelf steeg 1,8 procent tot 988,34 punten.

De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 2,2 procent. In Frankfurt steeg TUI 3 procent. Het grootste reisbureau ter wereld verwacht dit jaar weer winst te maken dankzij een herstel van de vakantieboekingen na de coronapandemie. Thyssenkrupp dikte ruim 11 procent aan. Het Duitse industriële concern verhoogde zijn omzetverwachting na sterke kwartaalcijfers.

Bayer zakte 6,2 procent. De Amerikaanse regering heeft het Hooggerechtshof gevraagd om het beroep van het Duitse chemieconcern tot afwijzing van claims van consumenten die beweren kanker te hebben gekregen van de onkruidverdelger Roundup, niet in overweging te nemen.

In Zürich daalde Roche 7,3 procent na tegenvallende onderzoeksresultaten van een nieuw kankermedicijn van de Zwitserse farmaceut. Swedish Match steeg bijna 9 procent in Stockholm. De Zweedse producent van rookvrije tabak is akkoord gegaan met een overnamebod van dik 15 miljard euro door de Amerikaanse sigarettenfabrikant Philip Morris.

De euro was 1,0554 dollar waard, tegen 1,0541 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,6 procent meer op 105,34 dollar. Brentolie werd 5 procent duurder op 107,51 dollar per vat.