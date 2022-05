Senaat stemt voor tweede termijn Fed-voorzitter Jerome Powell

De Amerikaanse Senaat heeft in grote meerderheid gestemd voor een tweede termijn voor Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Dat is de Amerikaanse koepel van centrale banken. Powell heeft de laatste tijd als belangrijkste taak de hoge inflatie te beteugelen.

Door de prijsstijgingen wordt ook de populariteit van de Amerikaanse president Joe Biden ondermijnd. Hij bestempelde de bestrijding van de inflatie dan ook als zijn grootste binnenlandse prioriteit. De Amerikanen zetten bijvoorbeeld hun oliereserves in om de benzineprijzen aan de pomp te drukken.

Om de hoge inflatie tegen te gaan is de Federal Reserve in maart begonnen met de rente te verhogen met een kwart procentpunt. In april voerde de centrale bank het tempo op met een renteverhoging van een half procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 2000. Fed-voorzitter Jerome Powell zei daarbij dat bij de komende rentevergadering opnieuw rentestappen van een half procentpunt op tafel liggen.

Powell begon in februari al ‘voorlopig’ aan zijn tweede termijn nadat hij opnieuw door de Amerikaanse president Joe Biden werd benoemd. Aan het begin van het jaar leek het er nog op dat Powell vervangen zou worden. Hij kreeg onder meer kritiek van de Democratische senator Elizabeth Warren. Zij vond dat Powell had gefaald als voorzitter nadat een schandaal aan het licht was gekomen over dubieus handelen door enkele Fed-kopstukken.