Apple daalt op beurs, dit jaar vijfde van waarde verdampt

Apple zakte donderdag verder aan waarde op een overwegend lager Wall Street. Het techbedrijf is sinds het begin van het jaar zo’n vijfde van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Beleggers bleven bezorgd over de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten. Voorbeurs werd bekendgemaakt dat de prijzen die Amerikaanse producenten voor hun goederen vragen in april met 11 procent zijn gestegen.

De hoge inflatie voedt de vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente flink gaat verhogen om verdere prijsstijgingen tegen te gaan. Hogere rentetarieven zijn ongunstig voor beleggingen als aandelen en remmen de economie af. De kans op een recessie neemt dan toe. Apple verloor 2,7 procent. Sinds woensdag is staatsolieconcern Saudi Aramco weer het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 31.730,30 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3930,08 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 11.370,96 punten.

Twitter verloor 2,2 procent nadat het een personeelsstop had aangekondigd. Volgens topman Parag Agrawal zijn de resultaten van het bedrijf, waarvan het bestuur een overnamebod van miljardair Elon Musk heeft geaccepteerd, negatief beïnvloed door wereldwijde gebeurtenissen zoals de oorlog in Oekraïne.

Disney zakte 0,9 procent na gemengde resultaten. Het entertainmentconcern verdiende door het einde van de lockdowns in onder andere de Verenigde Staten weer flink aan zijn bioscoopfilms en attractieparken. Ook haalde streamingdienst Disney+ afgelopen kwartaal bijna 8 miljoen nieuwe abonnees binnen.

Coinbase won bijna 9 procent. De grootste Amerikaanse beurs voor cryptomunten verloor een dag eerder nog ruim een kwart van zijn beurswaarde na tegenvallende resultaten en begon de handelsdag met een flinke min. Het bedrijf kampt met de koersdalingen van cryptomunten als bitcoin.

Rivian steeg 18 procent. De fabrikant van elektrische voertuigen verwacht dit jaar nog steeds 25.000 auto’s af te leveren. Een verdere verlaging van het productiedoel vanwege problemen met de toevoer van onderdelen is volgens het bedrijf, dat wordt genoemd als mogelijke nieuwe klant voor de autofabriek VDL Nedcar in Born, niet nodig.

De euro was 1,0371 dollar waard, tegen 1,0402 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 106,88 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 108,18 dollar per vat.