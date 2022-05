Topman: hogere kosten biotechbedrijf Pharming goed nieuws

Pharming heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder winst gemaakt. Het Leidse biotechbedrijf merkte met name aan de kostenkant een stijging, die het resultaat drukte. Topman Sijmen de Vries noemde de hogere uitgaven in een toelichting aan het ANP juist goed nieuws, omdat deze kosten werden gemaakt vanwege de groeivooruitzichten. Begin volgend jaar moet een nieuw middel tegen verschillende zeldzame immuunziekten op de markt komen. Daar verwacht het bedrijf een grote slag mee te kunnen slaan.

Pharming verdient zijn geld op dit moment louter met het middel ruconest. Dat middel werkt tegen erfelijk angio-oedeem, oftewel plotse zwellingen die in verschillende delen van het lichaam kunnen opzetten. Ruconest wordt alleen in Europa verkocht. Met het nieuwe middel leniolisib in de hand denkt Pharming ook in Japan en Noord-Amerika te kunnen gaan verkopen. Om daarop voorbereid te zijn, tuigt het bedrijf nu al de verkoopapparaten op, die het uit eigen zak betaalt. Daarnaast maakt Pharming onder andere kosten voor het opstellen van dossiers voor toezichthouders.

De Vries noemt het “iets bijzonders” dat Pharming na ruconest nu met leniolisib voor de twee keer positieve fase 3-testresultaten in handen heeft. Dat betekent volgens hem nu concreet dat het bedrijf aan het ombouwen is, waarbij de biotechnoloog straks met meerdere producten in meerdere regio’s aanwezig is. Volgens een grove schatting van De Vries kampt een op de miljoen mensen met een zeldzame immuunziekte waar leniolisib tegen kan werken. Met een eigen verkoopapparaat in verschillende regio’s denkt Pharming straks ook andere bedrijven met unieke middelen bij te kunnen staan. Mogelijk zelfs door een overname.

Vooralsnog heeft Pharming nog geen inkomsten uit leniolisib. De gestegen verkopen van ruconest zorgden voor een stijging van de kwartaalomzet tot 46,6 miljoen dollar, omgerekend bijna 44,6 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 7 procent op jaarbasis. De nettowinst zakte met bijna 60 procent tot 3,5 miljoen dollar. De bedrijfskosten stegen in de eerste drie maanden van dit jaar met bijna 7 miljoen dollar.