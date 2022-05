Capaciteitsproblemen op stroomnet remmen komst distributiecentra

In drie Nederlandse regio’s worden aanvragen voor aansluitingen op het stroomnet voor distributiecentra geweigerd. In de gebieden rond luchthaven Schiphol en de regio’s rond Amsterdam en Waddinxveen-Bleiswijk is er te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet om nog nieuw logistiek vastgoed te bouwen met een aansluiting op het reguliere stroomnet. Volgens vastgoedadviseur Savills kan dit de komst van nieuwe distributiecentra beperken, schrijft het bedrijf in een nieuw rapport.

In drie andere regio’s, Eindhoven, Tilburg-Waalwijk en Zaltbommel-Tiel-Geldermalsen, is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk ook zeer beperkt. Als aanvragen voor een aansluiting worden geweigerd, is het in theorie nog wel mogelijk om een nieuw distributiecentrum te plaatsen. Maar zo’n locatie moet dan zelf zorgen voor de toevoer van elektriciteit, bijvoorbeeld door die zelf ter plekke op te wekken met zonnepanelen.

Lang niet alle gemeenten zullen het erg vinden dat er geen nieuwe ‘dozen’ van logistiekbedrijven in het landschap bijkomen. Savills onderzocht ook de verkiezingsprogramma’s van de drie grootste partijen van alle gemeenten na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit kwam naar voren dat in alle onderzochte gemeenten ten minste één partij pleit voor verdergaande eisen aan de inrichting of duurzaamheid van industrieterreinen. In de regio’s rond Schiphol, Moerdijk en de Noord-Limburgse steden Venray en Venlo wordt de bouw van nieuwe distributiecentra actief ontmoedigd.

De vraag naar logistiek vastgoed blijft groot, vooral nadat de coronapandemie de verschuiving naar onlinewinkelen heeft versneld. De gemiddelde huur lag in 2021 op 60 euro per vierkante meter, bijna een derde meer dan in 2016. Volgens Savills stijgen de huren de komende jaren nog sneller door de krapte op de markt voor logistiek vastgoed.