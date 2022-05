Chinese techbedrijven helpen beurs Hongkong aan stevige winst

De aandelenbeurs in Hongkong boekte dinsdag een stevige winst onder aanvoering van de Chinese technologiebedrijven. De hoop dat de Chinese overheid wat minder streng zal optreden tegen de grote techbedrijven werd verder aangewakkerd na een ontmoeting tussen de autoriteiten en topbestuurders van de bedrijven. Ook adviesverhogingen voor de Chinese techbedrijven door zakenbank JPMorgan steunden het sentiment in de sector.

Grote techbedrijven als Tencent, dat woensdag met resultaten komt, en webwinkelconcern Alibaba stegen 4 en 6 procent. JD.com dikte ruim 5 procent aan voorafgaand aan de resultaten van de onlineretailer. Maaltijdbezorger Meituan klom bijna 5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong boekte mede daardoor een tussentijdse winst van 2,5 procent. De beurs in Shanghai noteerde 0,6 procent in de plus. In de belangrijke Chinese zaken- en havenstad Shanghai zijn in de afgelopen dagen geen nieuwe coronabesmettingen meer waargenomen. Eerder gaven de autoriteiten al aan de miljoenenstad voor de zomer weer volledig te heropenen na de strenge lockdown in de afgelopen weken.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus op 26.659,75 punten. De Kospi in Seoul won 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Australische centrale bank bleek dat de rente verder kan worden opgeschroefd om de inflatie in te dammen. Bij het vorige rentebesluit werd de rente in Australiƫ voor het eerst in tien jaar verhoogd.