Jachtenbouwer Heesen Yachts zegt weer volledig Nederlands te zijn

Luxejachtenbouwer Heesen Yachts uit Oss zegt weer volledig in Nederlandse handen te zijn. Het bedrijf was tot voor kort eigendom van de Russische miljardair Vagit Alekperov, zijn vrouw en zijn zoon. Dat werd een probleem omdat Alekperov wegens de oorlog in Oekraïne door de Britten en Australiërs op sanctielijsten zijn gezet. Nu zijn alle aandelen overgedragen aan een stichting waarvan topman Arthur Brouwer en president-commissaris Anjo Joldersma de bestuurders zijn.

Doordat Heesen Yachts in handen was van Alekperov durfden sommige leveranciers het niet meer aan om het scheepsbouwbedrijf nog onderdelen te leveren. Onder andere de Britse motorenfabrikant Rolls-Royce zei de samenwerking met het bedrijf op te schorten. Het bestuur vreesde door die situatie in de problemen te komen. Nu Heesen Yachts weer een Nederlandse eigenaar heeft zouden er geen belemmeringen meer zijn voor leveranciers.

Financiële details van de transactie zijn niet direct bekend.

De overdracht van alle aandelen naar een stichting liep onlangs nog vertraging op. Een notaris wilde niet meewerken aan de deal omdat ze daarmee mogelijk Europese sancties tegen Rusland zou ontduiken. In een kort geding stelde de rechtbank haar in het gelijk. Het is niet direct duidelijk waardoor de verkoop nu wel door kon gaan.

Alekperov was voorheen onderminister voor olie in de Sovjet-Unie en vergaarde een fortuin met het door hem opgerichte olieconcern Lukoil. Onlangs trad de zakenman af als topman van dat bedrijf. Lukoil was een van de eerste grote Russische concerns die openlijk een oproep deed om de oorlog in Oekraïne te stoppen.