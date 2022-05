Unilever, Ahold en Heineken verliezen in fors lagere AEX-index

De retailsector en zijn leveranciers kregen donderdag klappen op de Amsterdamse beurs. Bedrijven als levensmiddelenconcern Unilever, supermarktbedrijf Ahold Delhaize, bierbrouwer Heineken en eigenaar van winkelvastgoed Unibail-Rodamco-Westfield werden lager gezet. De verliezen op het Damrak volgden op de verkoopgolf op Wall Street.

De Amerikaanse beurzen beleefden daar woensdag de slechtste beursdag sinds 2020. Zwaar tegenvallende resultaten bij Amerikaanse winkelketens Target en Walmart wakkerden de vrees aan dat de hoge inflatie de winstgevendheid van bedrijven onder druk zet en de koopkracht van consumenten aantast. Wall Street zakte donderdag verder weg.

In Amsterdam zetten beleggers onder meer Unilever (min 4,8 procent), Ahold (min 4,1 procent), Heineken (min 5 procent) en Unibail-Rodamco-Westfield (min 11,5 procent) lager. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was een van de weinige stijgers, met een plus van 5 procent. De AEX-index zakte 2,1 procent tot 678,35 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 1006,60 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,9 procent.

In de MidKap zette ABN AMRO (min 1,3 procent) de daling voort. Analisten van Kepler Cheuvreux haalden het aandeel van hun kooplijst. De bank zag woensdag al bijna 12 procent aan beurswaarde verdampen na een tegenvallend kwartaalbericht. Air France-KLM bleef daarentegen profiteren van de grote deal op het gebied van luchtvracht met het Franse transportbedrijf CMA CGM en behoorde met een plus van 2,3 procent tot de schaarse stijgers

EasyJet steeg 0,1 procent in Londen. De Britse budgetvlieger, een van de grotere gebruikers van luchthaven Schiphol, wist het verlies in de eerste helft van zijn boekjaar terug te dringen. Het bedrijf is optimistisch over het zomerseizoen vanwege de inhaalvraag naar reizen na de coronapandemie, maar waarschuwde wel voor hogere brandstofprijzen.

De euro was 1,0594 dollar waard, tegen 1,0509 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 109,96 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 110,10 dollar per vat.