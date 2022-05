ING wint in flink hogere AEX, Just Eat Takeaway omlaag

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een flinke winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van vrijdag. Ook elders in Europa was het sentiment positief. Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was financieel concern ING. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was juist hekkensluiter in de hoofdindex.

De AEX eindigde 1,6 procent hoger op 694,02 punten. De MidKap ging 0,7 procent vooruit tot 1022,55 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen lieten winsten tot 1,7 procent optekenen.

ING won 4,3 procent. Staalbedrijf ArcelorMittal, verzekeraar Aegon, verlichtingsproducent Signify en chipmachinebouwer ASML sloten met plussen tot 4,1 procent. Just Eat Takeaway sloot de rij met een koersdaling van 3,9 procent. Techinvesteerder Prosus en verzekeraar NN Group volgden met minnen tot 2 procent.

In de MidKap had ABN AMRO een goede dag met een stijging van 4,2 procent, net als de aanbieder van postkluisjes InPost (plus 3,7 procent). Biotechnoloog Galapagos, kunstmestbedrijf OCI en koffieconcern JDE Peet’s gingen bij de middelgrote fondsen met verliezen van meer dan 2 procent de handelsdag uit.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 was winkelvastgoedbedrijf Eurocommercial Properties een uitblinker met een plus van bijna 6 procent. Navigatiedienstverlener TomTom en detacheerder Brunel werden tot 3,6 procent lager gezet.

In Madrid dikte Siemens Gamesa ruim 6 procent in waarde aan. Het Duitse Siemens Energy (min 0,7 procent in Frankfurt) legt ruim 4 miljard euro neer voor de rest van de aandelen van de grootste windmolenproducent ter wereld die het nog niet bezit. Siemens Energy had al bevestigd een bod te overwegen op de aandelen van de Duits-Spaanse maker van windturbines.

De euro steeg in waarde nadat president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) liet weten dat de rente vanaf juli waarschijnlijk zal worden verhoogd. De munt was 1,0678 dollar waard, tegen 1,0551 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 110,55 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 113,08 dollar per vat.