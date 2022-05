Oud-staatssecretaris van Financiën Menno Snel heeft zich volgens bronnen in Brussel formeel teruggetrokken voor de topbaan bij het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) in Luxemburg. De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) discussiëren in Brussel verder over de drie kandidaten die nog in de race zijn om de huidige directeur van het permanente EU-noodfonds op te volgen.