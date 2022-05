Kaag staat open voor langere opschorting EU-begrotingsregels

Nederland staat open voor het langer opschorten van de Europese begrotingsregels tot 2024. Minister Sigrid Kaag (Financiën) zegt “heel goed” te begrijpen waarom de Europese Commissie dit maandag heeft voorgesteld, gezien de onzekere gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de economie in de Europese Unie.

“De boodschap die de commissie erbij geeft is ook een hele duidelijke”, onderstreept de minister in Brussel, waar zij vergadert met haar EU-collega’s. “Mochten we hiermee akkoord gaan dan is het ook aan de landen om te werken aan schuldafbouw. Het is geen vrijbrief om de schulden te laten oplopen.”

De begrotingsregels werden in het voorjaar van 2020 vanwege de coronacrisis tijdelijk opgeschort zodat de lidstaten ongestraft hun burgers en bedrijven konden steunen. Nu lopen door humanitaire en militaire steun aan Oekraïne, de inflatie en de hoge voedsel- en energieprijzen de uitgaven overal weer snel op. De begrotingsregels zouden vanaf volgend jaar weer worden toegepast, was het plan voor de Russische invasie van Oekraïne. Kaag zei vorige maand al “niet verbaasd” te zullen zijn als de commissie later in het voorjaar zou voorstellen de begrotingsregels nog een jaar langer op te schorten.

“Wij gaan het commissievoorstel wegen, in het kabinet en in het parlement”, aldus Kaag. Normaal mag het begrotingstekort van een lidstaat niet boven de 3 procent van het bruto nationaal product (bnp) komen en de staatsschuld niet meer zijn dan 60 procent van het bnp. In Nederland stijgt het begrotingstekort dit jaar naar 3,4 procent, bleek vorige week uit de voorjaarsnota van het ministerie van Financiën. Zo geeft het kabinet veel meer geld uit om burgers te compenseren voor de hoge energierekening, en aan defensie. De overheidsschuld blijft met 52,9 procent, oplopend naar 54,9 procent in 2025, wel onder de Europese norm.

De Eurogroep wil overigens al een tijdje de bezem halen door de bestaande begrotingsregels, die zijn vastgelegd in het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De onderhandelingen daarover moeten nog beginnen, maar worden onder de huidige omstandigheden volgens Kaag nu nog belangrijker. De minister en haar Spaanse collega Nadia Calviño hebben vorige maand een aanzet gegeven met het gezamenlijke idee om landen met hoge schulden zelf hun schuldafbouw te laten bepalen. Effectieve handhaving is daarbij wel een vereiste, stellen ze.