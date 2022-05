Cloudbedrijf VMware stijgt op herstellend Wall Street

VMware maakte maandag een koerssprong op de aandelenbeurzen in New York door overnamespeculatie rond het cloudbedrijf. De stemming op Wall Street was positief na de recente koersdruk die werd aangewakkerd door zorgen over de hoge inflatie. Opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden over een mogelijke afschaffing van de importtarieven op Chinese goederen, die onder zijn voorganger Donald Trump werden ingevoerd, zorgden voor optimisme. Met de stap zou Biden de inflatie willen drukken.

Naast de oorlog in Oekraïne laaiden ook de geopolitieke spanningen tussen Washington en Beijing op. Biden verklaarde dat de Verenigde Staten bereid zijn om geweld te gebruiken om Taiwan te verdedigen tegen China. Hij noemt dat een belofte die het land zichzelf heeft opgelegd. China erkent Taiwan niet als aparte staat en ziet het als onderdeel van China. Beijing noemde de Amerikaanse steun voor Taiwan eerder al gevaarlijk.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent hoger op 31.575 punten. Vorige week leed de Dow voor de achtste handelsweek op rij verlies. Dat is de langste verliesreeks in krap honderd jaar. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 3927 punten. De Nasdaq won 0,1 procent tot 11.369 punten. De techgraadmeter leed vorige week voor de zevende handelsweek op rij verlies. Dat is de langste verliesreeks sinds het uiteenspatten van de internetbubbel aan het begin van de eeuw.

VMware dikte meer dan 18 procent aan. Volgens persbureau Bloomberg is chip- en softwaremaker Broadcom in vergevorderde gesprekken om het cloudbedrijf over te nemen. VMware had voor de overnamespeculatie een marktwaarde van ongeveer 40 miljard dollar. Het veel grotere Broadcom, dat een beurswaarde heeft van dik 220 miljard dollar, daalde 5 procent. Michael Dell, oprichter van computerbedrijf Dell, heeft een belang van 40 procent in VMware.

Electronic Arts steeg ruim 3 procent na geruchten in de media dat de ontwikkelaar van videogames actief op zoek is naar een koper of een fusiepartner. Zo zou het bedrijf gesprekken hebben gevoerd met onder meer Disney, Apple en Amazon.

Emergent BioSolutions ging 12 procent vooruit door de zorgen over de verspreiding van het apenpokkenvirus. Het bedrijf is een leverancier van een vaccin tegen pokken dat ook gebruikt kan worden als bescherming tegen apenpokken.