Geen doorbraak op EU-top over olie-embargo, denkt Von der Leyen

Ook de regeringsleiders van de EU-landen zullen het op hun top volgende week niet eens worden over een EU-embargo voor Russische olie. Vooral Hongarije blijft zich verzetten en de kwestie is nog te ingewikkeld om op een top op te lossen, denkt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze wil “geen valse verwachtingen” wekken.

Von der Leyens commissie stelde de olieboycot drie weken geleden voor, maar die stuit op taai verzet van een aantal lidstaten. Het respijt en de financiële hulp die hun inmiddels is aangeboden is met name Hongarije nog niet genoeg. Omdat de ambassadeurs en de buitenlandministers van de EU-landen er maar niet uitkomen, lijkt het vraagstuk op de agenda van de EU-top maandag in Brussel te belanden. Maar de Hongaarse premier Viktor Orbán maakte al kenbaar dat hij daar geen trek in heeft.

Von der Leyen denkt dat de slepende kwestie zich niet leent voor de EU-top, zei ze tegen nieuwssite Politico op het World Economic Forum in Davos. De EU-landen moeten beslissen over de politieke vraag hoeveel ze bereid zijn uit te trekken om Hongarije tegemoet te komen, erkent ze. “Maar de eerste en voornaamste moeilijkheden zijn de technische die we op dit ogenblik bespreken.” Ze wijst erop dat er bijvoorbeeld pijpleidingen moeten worden aangelegd en raffinaderijen moeten worden omgebouwd.

Het ongeduld over het uitblijven van een akkoord over de nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland, die onder meer de oorlogskas van het Kremlin een klap moeten toebrengen, groeit. Maar voor het doorzetten van de andere sancties, zonder het omstreden olie-embargo, is vooralsnog weinig steun. En voor het invoeren van een boycot door alleen een aantal voorstanders, zonder Hongarije en mogelijk andere landen, evenmin. Wie het Kremlin in de portemonnee wil raken moet zijn olie-inkomsten aanpakken, onderstreepte Eurocommissaris Valdis Dombrovskis maandag nog eens. En wel snel.