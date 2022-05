Tv-zender: arrestaties bij Shell-vergadering in Londen

Bij de aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen heeft de politie drie klimaatactivisten gearresteerd, meldt de Britse nieuwszender ITV. Zo was op televisiebeelden een vrouw in handboeien die op de grond lag te zien.

Het begin van de jaarlijkse vergadering van het Britse olie- en gasconcern werd verstoord door tientallen demonstranten in de zaal die leuzen riepen als “Shell must fall” en “We will stop you”. Sommige activisten hadden zich vastgelijmd aan hun stoel. Ook buiten de zaal werd gedemonstreerd door activisten van milieugroeperingen zoals Extinction Rebellion.

Na enige tijd werden de activisten uit de vergadering van Shell verwijderd door de politie en kon de bijeenkomst met vertraging worden hervat. Er werd onder meer gestemd door aandeelhouders over de plannen van het bedrijf om de uitstoot te verlagen.