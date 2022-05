Computerproducent Lenovo vergroot voorsprong op rivaal HP

De Chinese computermaker Lenovo heeft de voorsprong op zijn Amerikaanse concurrent HP op de markt voor pc’s vergroot. Het concern was in het eerste kwartaal van dit jaar goed voor een wereldwijd marktaandeel van 22,7 procent. Tegelijkertijd zag HP zijn marktaandeel slinken tot 20 procent, aldus onderzoeksbureau IDC.

Lenovo, dat ook met cijfers kwam, zette in de eerste drie maanden van het jaar een winst in de boeken van omgerekend 386 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 58 procent in vergelijking met een jaar eerder. De winst viel ook hoger uit dan kenners in doorsnee hadden voorzien. De omzet was met omgerekend 15,6 miljard euro minder dan voorzien.

Producenten van pc’s zoeken naar nieuwe manieren om te groeien. In de coronapandemie profiteerden de bedrijven juist van de grote vraag naar apparatuur om werken op afstand of online leren mogelijk te maken. Met het wegebben van de pandemie, neemt deze vraag wat af. Mogelijk dat het bedrijf kan profiteren van nieuwe regels van de overheid. Beijing heeft overheidsinstellingen en staatsbedrijven opgedragen de komende twee jaar buitenlandse pc’s te vervangen door lokale merken. Daarmee is er vraag naar zeker 50 miljoen pc’s van lokale fabrikanten zoals Lenovo.

Daartegenover ziet het bedrijf ziet steeds meer tegenwind van de strenge maatregelen die China oplegt om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Veel winkels zijn dicht en daarmee verliest Lenovo belangrijke verkoopkanalen. Daarnaast is de verwerkende industrie en logistiek lamgelegd wat de productie raakt. Grote steden zoals bijvoorbeeld Shanghai zaten wekenlang op slot. Volgens kenners zorgen de coronamaatregelen bij Lenovo mogelijk voor meer schade dan andere merken omdat het Chinese bedrijf qua omzet voor een groot deel afhankelijk is van de verkopen op de thuismarkt.