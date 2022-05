EasyJet heeft donderdag zo’n 200 vluchten door heel Europa geannuleerd vanwege een “IT-probleem”. Het mankement is inmiddels opgelost maar volgens de luchtvaartmaatschappij kan het vliegschema de rest van de dag nog ontregeld blijven.

Er zijn donderdag vluchten van EasyJet van en naar Schiphol geannuleerd, maar het is niet duidelijk of de storing daar de oorzaak van is. De vliegmaatschappij was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.