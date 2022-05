Wall Street fors omhoog na bemoedigende cijfers winkelbedrijven

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. Beleggers reageerden op bemoedigende cijfers van de grote Amerikaanse winkelbedrijven Macy’s, Dollar Tree en Dollar General. Vorige week was juist nog sprake van zwaar tegenvallende resultaten bij winkelketens Target en Walmart. Dat wakkerde de vrees aan dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten aantast.

Macy’s steeg ruim 19 procent. De keten van warenhuizen, waar ook Bloomingdale’s deel van uitmaakt, boekte het afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Ook schroefde het bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar op. Discountketens Dollar Tree en Dollar General kwamen ook met beter dan verwachte resultaten en werden beloond met koerswinsten van 21,9 en 14 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 1,6 procent hoger op 32.637,19 punten en de brede S&P 500 steeg 2 procent tot 4057,84 punten. De Nasdaq eindigde 2,7 procent in het groen op 11.740,65 punten.

Nvidia won 5,2 procent. De chipfabrikant kende een solide eerste kwartaal, maar gaf een tegenvallende verwachting af voor het lopende kwartaal.

Twitter steeg 6,4 procent. Miljardair Elon Musk is van plan om een groter deel van de overnamesom van het socialmediabedrijf voor eigen rekening te nemen. Uit documenten die zijn ingediend bij toezichthouder SEC blijkt dat zijn persoonlijke financiƫle bijdrage voor de Twitter-deal nu 33,5 miljard dollar bedraagt. De topman van elektrische-autofabrikant Tesla (plus 7,4 procent) herhaalde ook zijn toezegging om de overnamedeal van 44 miljard dollar te voltooien.

Apple steeg 2,3 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het technologieconcern zijn leveranciers heeft gevraagd om ongeveer 220 miljoen iPhones te assembleren, ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Kenners hadden voor dit jaar gerekend op 240 miljoen iPhones. Daarnaast meldde Apple de lonen van werknemers in de VS met minstens 10 procent te verhogen.

VMware won 3,2 procent. Chip- en softwaremaker Broadcom koopt het cloudbedrijf voor 61 miljard dollar in aandelen en contanten. Aan het begin van de week schoot de koers van VMware al omhoog vanwege berichten over de ophanden zijnde overnamedeal.

De euro was 1,0724 dollar waard, tegen 1,0723 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 114,04 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 117,38 dollar per vat.