Activistische belegger Peltz krijgt bestuurszetel bij Unilever

De activistische belegger Nelson Peltz heeft een bestuurszetel bemachtigd bij was- en levensmiddelenconcern Unilever. De bekende Amerikaanse investeerder is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, een rol die vergelijkbaar is met die van commissaris. Daardoor kan hij waarschijnlijk meer invloed gaan uitoefenen bij de onderneming achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s.

Unilever staat de laatste tijd onder grote druk van diverse aandeelhouders om met betere resultaten te komen, anders zou het bedrijf volgens sommige critici beter kunnen opsplitsen. Peltz is een van de investeerders die zich vanwege de situatie actief met Unilever is gaan bemoeien. Hij gelooft dat Unilever meer potentie heeft. Het bedrijf zou beter gebruik moeten maken van zijn vele sterke merken.

Begin dit jaar werd al bekend dat Peltz met zijn investeringsfonds Trian Fund Management een belang verworven had in Unilever. Momenteel is hij goed voor circa 1,5 procent van de aandelen. Zelf zegt Peltz verheugd te zijn over zijn benoeming, die naar verwachting per 20 juli ingaat. Voorzitter Nils Andersen van Unilever geeft aan dat er al uitgebreid met de Amerikaan is gesproken en dat zijn ervaring in de wereld van consumentengoederen van waarde kan zijn voor het bedrijf.