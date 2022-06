Chinese beurzen dalen na nieuwe krimp industrie

De beurzen in Hongkong en Shanghai koersen woensdag lager. Uit een cijfer van marktonderzoeker Markit kwam naar voren dat de bedrijvigheid van de Chinese industrie in mei opnieuw daalde. Wel was de afname minder sterk dan de vorige maand. Oorzaak van de daling is nog altijd de coronalockdowns in China, al zijn er inmiddels versoepelingen doorgevoerd, met name in Shanghai.

De Markit-peiling betreft alleen de private sector in China. Een officieel cijfer van de Chinese overheid, waarbij ook de grote staatsbedrijven zijn meegenomen, kwam dinsdag al naar buiten. Daar werd een zeer kleine daling van de bedrijvigheid gemeten en de meting was ook positiever dan verwacht.

De Hang Seng-index in Shanghai stond tussentijds 0,7 procent in de min. De beurs in Shanghai leverde 0,5 procent in. In Zuid-Korea was de Kospi gesloten. De Koreaanse export groeide afgelopen maand sneller dan verwacht. In Japan ging de beurs omhoog. De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,7 procent in de plus.

De All Ordinaries in Sydney steeg ook en wel met 0,3 procent. De economie van Australiƫ groeide in het eerste kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar. Dat was veel minder snel dan de 3,6 procent groei van eind 2021, maar betekent doorberekend naar een heel jaar nog altijd een respectabele groei van ruim 3 procent.