Voedselprijzen blijven wereldwijd op recordhoogte

De prijs voor voedsel wereldwijd blijft ongekend hoog. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Door de oorlog in Oekraïne is onder meer de prijs van graan fors gestegen. Daarnaast is de beschikbaarheid van kunstmestbestanddelen minder.

Door de Russische inval is de uitvoer uit Oekraïne, een van ’s werelds grootste vervoerders van graan en plantaardige olie, sterk gedaald. De blokkade van belangrijke havens aan de Zwarte Zee heeft gezorgd voor extra onrust in de bevoorradingsketen. De Verenigde Naties waarschuwen dat voedseltekorten miljoenen mensen ertoe kunnen aanzetten te emigreren.

Volgens een VN-meting van de mondiale voedselprijzen werd eten in mei fractioneel goedkoper in vergelijking met een maand eerder. De prijzen voor plantaardige olie daalden daarbij met 3,5 procent, deels als gevolg van de opheffing van het Indonesische uitvoerverbod op palmolie, aldus de FAO. De organisatie merkt verder op dat boeren geconfronteerd worden met torenhoge kosten voor onder meer energie en arbeid. Het gebrek aan meststoffen kan de voedselcrisis in 2023 verergeren, aldus de VN-organisatie.

De voedselprijzen waren voor de oorlog in Oekraïne al hoog als gevolg van logistieke knelpunten en een opleving van de vraag na de coronapandemie. De voedselinflatie treft arme landen in doorsnee het hardst. Kruidenierswaren maken daar het grootste deel van het consumentenbudget uit. De prijzen van plantaardige olie en granen blijven ook hoog door protectionistische maatregelen van landen die hun eigen markt proberen te beschermen. Maleisië heeft de export van kip verboden, terwijl India maatregelen heeft genomen om de export van tarwe en suiker aan banden te leggen.

Direct na de Russische invasie in Oekraïne steeg de voedselprijsindex van de VN in maart met 13 procent. Dat was het snelste tempo ooit gemeten. In april daalden de prijzen ook al licht, doordat de vraag naar plantaardige olie daalde en ook mais wat goedkoper werd.