KLM maakt werk van aflossen staatssteun, twee derde terugbetaald

KLM heeft nog eens ruim 350 miljoen euro overgemaakt aan de Staat. Daarmee heeft de luchtvaartmaatschappij inmiddels circa twee derde van de eerder ontvangen staatssteun terugbetaald. KLM merkt dat het herstel van de luchtvaart na de coronapandemie is ingezet, waardoor deze terugbetaling mogelijk is.

Om KLM door de coronacrisis te loodsen kreeg de maatschappij 3,4 miljard euro steun toegezegd. Daarvan heeft KLM 942 miljoen euro gebruikt. Eerder betaalde de maatschappij al 311 miljoen euro terug. Na de aflossing van 354 miljoen euro op vrijdag staat er nog 277 miljoen euro open. KLM doet er naar eigen zeggen alles aan om dat deel zo snel mogelijk af te lossen.

KLM-baas Pieter Elbers spreekt in een toelichting van een belangrijke stap voor de maatschappij. KLM moet namelijk flink wat rente betalen over de steun en medewerkers leveren loon in zolang de lening niet is terugbetaald.

Vanwege de staatssteun is de maatschappij aan strenge voorwaarden gebonden. Volgens Jeroen Kremers, de staatsagent die namens het kabinet toeziet op het naleven van de afspraken, voldoet onder meer een voorgenomen loonsverhoging van 5 procent voor al het personeel niet aan die voorwaarden, tenzij elders geld wordt bespaard. Ook zou Kremers niet over de aanstaande loonstijging zijn geïnformeerd, waar dat wel had gemoeten. De toezichthouder namens de Staat vindt ook dat KLM meer moet doen aan structurele kostenbesparingen.

KLM heeft de kosten vorig jaar flink verlaagd, met 30 procent. Maar dit zijn volgens de staatsagent vooral tijdelijke maatregelen. De onderneming moet wat hem betreft nu inzetten op meer structurele maatregelen. KLM zei in een reactie op de bevindingen van Kremers in elk geval snel met de vakbonden tot een oplossing te willen komen voor de cao-problematiek. Volgens de ondernemingsraad van KLM was de tussenrapportage van de staatsagent suggestief en stond deze vol valse aannames.