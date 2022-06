Beleidsmakers ECB beginnen aan rentevergadering in Amsterdam

De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) beginnen woensdag aan hun tweedaagse rentevergadering in Amsterdam. De topbijeenkomst is eenmalig in Nederland en vindt plaats in hotel Sofitel Legend The Grand, dat is gevestigd in het voormalige stadhuis van de hoofdstad. De centralebankhoofden dineren ’s avonds vervolgens in het Rijksmuseum. Dan schuiven volgens het programma ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte aan.

Nederland zou eigenlijk al in juni 2020 als gastheer optreden voor een ECB-vergadering waar wordt besloten over het niveau van de rente in de eurozone. Maar de coronapandemie verhinderde dat. Ook vorig jaar besloot de ECB met het oog op besmettingsrisico’s niet naar Amsterdam af te reizen.

Eurolanden die de kans krijgen om een ECB-vergadering te organiseren pakken vaak uit met monumentale vergaderruimten. In Nederland is dat niet anders. De bankpresidenten spreken elkaar in de Raadzaal van het vroegere stadhuis. Dat is dezelfde zaal waar prinses Beatrix in 1966 is getrouwd met prins Claus.

Bij het besloten diner in het Rijksmuseum zullen president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en ECB-preses Christine Lagarde een toespraak houden. Rutte zal ook de gasten toespreken en het is de bedoeling dat Taco Dibbits, de directeur van het Rijksmuseum, eveneens het woord neemt.

De beleidsmakers bij de ECB komen donderdag pas met hun rentebesluit naar buiten. Kenners rekenen over het algemeen nu nog niet op een rentestap, maar in juli wel. Een renteverhoging ligt voor de hand omdat een hogere rente het aantrekkelijker maakt om geld op te sparen en niet meteen uit te geven. Dat kan helpen om de flink opgelopen inflatie in de eurozone omlaag te krijgen.