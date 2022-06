De impact van de pandemie op digitalisering van bedrijven

Foto: Photo by Scott Graham on Unsplash

In de Corona crisis kwamen de digitalisering en automatisering van werkprocessen in een stroomversnelling vanwege de massale overgang naar thuis- of hybride werken.

Inmiddels is het nog duidelijker geworden dat digitalisering en automatisering onze manier van werken ingrijpend hebben veranderd. Het automatiseren van bedrijfsprocessen zorgt voor meer flexibiliteit en efficiëntie en vormt bovendien een goede basis om verder te innoveren. Digitale transformatie is niet langer een keuze. Het is noodzakelijk om bij te blijven in de snel veranderende wereld.

De digital transformation gap

Workday onderzocht de impact van de pandemie op de digitale transformatie-inspanningen van organisaties binnen drie belangrijke bedrijfsonderdelen: finance, human resources en informatietechnologie

1150 senior leidinggevenden wereldwijd om inzicht te krijgen in het tempo van digitale transformatie in de afgelopen twee jaar. Uit de resultaten komt naar voren dat leidinggevenden weliswaar het belang van digitale transformatie zien, maar dat toch 55% van de respondenten ervaart dat hun digitale strategie te vaak wordt ingehaald door de eisen van de business. De vraag vanuit de business ontwikkelt zich dus sneller dan de technologie, processen en cultuur die nodig zijn om daar voldoende antwoord op te kunnen geven.

Deze zogenaamde ‘digital acceleration gap’ kan worden gedicht met een gestroomlijnd systeem dat een eenduidig beeld geeft van financiële, personele en operationele data. Alle administratie in je organisatie heeft immers met elkaar te maken, van contact met je klanten tot de HR-administratie en de boekhouding. Echte efficiëntie en kostenbesparing ervaar je pas wanneer je voor al je bedrijfsprocessen werkt met één systeem.

Ervaren Procesbouwers kunnen ondersteunen en zorgen ervoor dat er in het bedrijf meer inzicht, minder kosten en meer werkplezier ontstaat.

Een flexibel klantvriendelijk en eenduidig systeem



Meer dan de helft van de leidinggevenden in het onderzoek zegt dat voor het versnellen van de cycli van planning, uitvoering en analyse, nieuwe technologie een van de belangrijkste elementen is om te helpen bij het integreren van data tussen verschillende systemen. 61% geeft dan ook aan dat ze het meeste behoefte hebben aan technologie die financiële, personele en operationele gegevens samenbrengt. Maar wanneer een een bedrijf kiest voor een nieuw systeem, gaat er veel veranderen binnen de organisatie..

Uit het onderzoek blijkt dan ook dat 25% van de leidinggevenden veerkracht en aanpassingsvermogen de belangrijkste vaardigheden vindt om te kunnen blijven voldoen aan de snel veranderende eisen van de business. Verder zegt 50% van de respondenten dat positieve werknemerservaringen het belangrijkst zijn om transformatie binnen het bedrijf te versnellen.

Een gebruikersvriendelijk systeem waarin werknemers snel en gemakkelijk kunnen worden opgeleid is dan ook cruciaal voor het slagen van een transformatie traject!

Het beste werken transformatiestrategieën die technologie inzetten om de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van het hele bedrijf aan te jagen. Alleen zo worden organisaties geholpen zich aan te passen en het steeds hogere tempo van veranderingen voor te blijven.