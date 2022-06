Kleding Zara-moeder Inditex nog altijd verkrijgbaar in Rusland

Kleding van modebedrijf Inditex, het bedrijf achter merken als Zara, Massimo Dutti en Pull & Bear, is nog altijd verkrijgbaar in Rusland. Het Spaanse concern had eerder zijn activiteiten in Rusland gestaakt vanwege de invasie in Oekraïne, maar via het grote onlinewinkelbedrijf Wildberries is de kleding nog gewoon te verkrijgen.

Ingewijden bij Inditex zeggen tegen persbureau Reuters dat de artikelen die door Wildberries worden verkocht, voorraden zijn die al in Rusland waren toen de onderneming de activiteiten daar opschortte. Inditex zou sinds de opschorting gestopt zijn met het verzenden van producten naar Rusland. Wildberries geeft aan de kleding te kopen zonder hulp van tussenpersonen, dus rechtstreeks via producenten of officiële distributeurs. Daarbij maakte het bedrijf niet duidelijk over welke distributeurs het dan gaat.

Inditex is overigens een van de vele westerse merken die zijn Russische winkels heeft gesloten en activiteiten in het land heeft opgeschort in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Dat de kleding nu alsnog verkrijgbaar is, benadrukt de problemen waar bedrijven mee kampen om de controle over hun merken te behouden.

Wildberries begon als een onlineplatform voor de doorverkoop van kleding van onder meer de Duitse postordergroep Otto. Het bedrijf levert nu een grote reeks producten. Naast kleding gaat het bijvoorbeeld ook om elektronica of keukengerei. Het succes van Wildberries maakte oprichtster Tatjana Bakaltsjoek de rijkste vrouw van Rusland.

Vanwege de sancties tegen Rusland en de problemen in de toeleveringsketen heeft Rusland eerder de zogenoemde parallelle invoer gelegaliseerd. Dat maakt het mogelijk voor bedrijven om producten uit het buitenland te importeren zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.