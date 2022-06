FNV en Uber naar rechter om uitvoeren cao voor chauffeurs

FNV en Uber staan donderdag opnieuw tegenover elkaar in de rechtszaal over het in dienst nemen van chauffeurs door de taxi-app. De vakbond meent dat Uber zich nog altijd niet houdt aan de in september door de rechter uitgesproken verplichting en zei dinsdag een dwangsom van 100.000 euro per dag te eisen. Uber meent dat de cao voor problemen zorgt en wil uitvoering uitstellen tot na afronding van een hoger beroep.

Vorig najaar gaf de rechter FNV gelijk dat Uber een werkgever is. Het Amerikaanse bedrijf moet daarom zijn chauffeurs in dienst nemen en hen volgens de cao Zorgvervoer en Taxi betalen. Dat doet Uber nog altijd niet, stelt FNV. “Sinds de uitspraak heeft Uber niets gedaan om zich eraan te houden. Sterker nog, ze houden iedereen aan het lijntje en zetten de cao-partijen en zelfs het ministerie onder druk om onder de cao uit te komen”, aldus vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van de vakbond.

Uber op zijn beurt meent dat de cao Zorgvervoer en Taxi niet geschikt is voor onafhankelijke chauffeurs. Zo zou daarin geen rekening worden gehouden met eigen autobezit door chauffeurs, maar ook zaken als werken voor verschillende platforms en op een standplaats zijn moeilijk inpasbaar, vindt het bedrijf. Daarnaast stelt Uber nog altijd dat het merendeel van zijn chauffeurs niet in dienst willen treden bij het bedrijf. Een aantal chauffeurs heeft zich nu bij de zaak gevoegd.

In verschillende landen heeft Uber rechtszaken verloren over hoe onafhankelijk chauffeurs daadwerkelijk zijn. In het Verenigd Koninkrijk werd uiteindelijk een soort tussenvorm tussen een vast dienstverband en de positie van zelfstandige gevonden. In Nederland zou Uber zoiets ook als een oplossing zien, al zou een eigen cao volgens het bedrijf ook kunnen werken.

Uber wil ook dat de rechter beslist dat het in dienst nemen van chauffeurs voorlopig nog niet hoeft. Dat zou namelijk de levens van chauffeurs overhoop gooien en het bedrijf op kosten jagen, terwijl Uber ook zomaar het hoger beroep kan winnen, stelt de taxi-aanbieder. Dat dient echter pas tussen nu en midden 2023, schat Uber in.