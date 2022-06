Ondanks warmte veel animo voor Dag van de Bouw

Ondanks het warme weer is de Dag van de Bouw zaterdag druk bezocht. In totaal kwamen er meer dan 50.000 mensen af op de jaarlijkse dag waarbij bouwprojecten kunnen worden bekeken, meldt de organiserende branchevereniging Bouwend Nederland. 144 bouwplaatsen openden de deuren.

Tijdens de vijftiende editie van de Dag van de Bouw konden belangstellenden bijvoorbeeld gaan kijken bij de versterking van de Afsluitdijk, het grote energieproject Hollandse Kust Noord van netbeheerder TenneT en de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Ook de Piet Heintunnel in Amsterdam, die momenteel wordt gerenoveerd en de nieuwe ringweg bij Rotterdam waren te bezoeken.

Populair bij het publiek bleken tunnels in aanbouw. De Alexiatunnel in Hilversum werd bijvoorbeeld door ruim 4000 mensen bezocht en de nieuwe Blankenburgverbinding onder de Nieuwe Waterweg trok 2600 belangstellenden.

Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is blij met de grote belangstelling, zodat de sector kan laten zien “waartoe we in staat zijn”. “We zijn trots op ons werk en we laten graag onze maatschappelijke meerwaarde zien. Maar we willen ook interesse kweken voor een loopbaan in de bouw en infra.”