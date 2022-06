Oud-medewerkster Amazon veroordeeld voor grote hack

Een voormalige medewerkster van Amazon is schuldig bevonden aan een grote hack. Die kwam in 2019 aan het licht. De nu 36-jarige Paige Thompson zocht naar niet goed geconfigureerde accounts van klanten van Amazon en kreeg zo toegang tot meer dan dertig accounts. Daaronder was er een van de bank Capital One, waarna ze de persoonlijke informatie van meer dan 100 miljoen rekeninghouders buitmaakte.

Thompson stal niet alleen gegevens, maar gebruikte de servers van Amazon ook om cryptomunten te mijnen. Op verschillende internetfora schepte Thompson op over haar daden. Ook in sms’jes deed ze dat. Die berichten werden allemaal getoond tijdens haar rechtszaak.

Hoe lang Thompson de cel in moet is nog niet duidelijk. Nu een jury haar schuldig heeft bevonden, beslist een rechter over de straf. Thompson kan worden veroordeeld tot maximaal twintig jaar gevangenisstraf.