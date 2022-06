Chinese industrie toont iets van herstel na coronadip

De Chinese industrie toont iets van herstel na de dip als gevolg van de strenge coronamaatregelen in het land waardoor de productie werd verstoord. Volgens de nieuwste cijfers van het Chinese statistiekbureau daalden de winsten van de bedrijven in de maand mei op jaarbasis nog wel. Maar de daling was minder sterk dan in april.

Door de versoepelingen van de maatregelen in China, dat geen besmettingen tolereert, waren bedrijven in staat vorige maand de productie te hervatten en hun logistiek en verkoop te verbeteren. De winsten van de bedrijven daalden daarbij in mei met 6,5 procent op jaarbasis. Dat was een maand eerder nog 8,5 procent.

Fabrieken hebben het tijdens de laatste uitbraak moeilijk gehad. Door de lockdowns en andere maatregelen werd de productie verstoord. Het effect van de beperkingen in mei was minder schadelijk dan in april omdat veel steden de strenge maatregelen wat begonnen af te zwakken. Het herstel verloopt evenwel traag omdat autoriteiten alles op alles zetten om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Uit eerdere gegevens bleek dat de industrie in mei 0,7 procent meer produceerde dan een jaar eerder, waar dat een maand eerder nog een daling van bijna 3 procent betrof. Dat was al een signaal dat ook de inkomsten van de bedrijven zouden verbeteren.

Beijing heeft herhaaldelijk beloofd de groei te stimuleren. Vorige week herhaalde president Xi Jinping de groeidoelstelling van het land voor 2022 van ongeveer 5,5 procent en zei hij dat de regering maatregelen zal nemen om die doelstelling te halen. Kenners vragen zich af of dat voldoende zal zijn. Zij rekenen in doorsnee op 4 procent economische groei.