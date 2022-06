Turkse politie verhindert ‘Pride Parade’ in centrum Istanbul

De Turkse politie heeft in Istanbul verhinderd dat er een vooraf verboden manifestatie zou zijn, de Pride Parade, met deelnemers uit de lhbti-gemeenschap. De plaatsen waar de optocht zou zijn in het centrumdistrict Beyoglu werden afgegrendeld door de politie en mensen die toch een poging waagden, werden verjaagd en sommigen aangehouden. Het zou om tientallen arrestaties gaan.

De Pride Parade was verboden omdat de plaatselijke autoriteiten vreesden dat die tot onrust onder de bevolking zou kunnen leiden. Homoseksualiteit is niet strafbaar in het islamitische land, maar er is veel vijandigheid tegen onder grote delen van de bevolking. Er zijn eerder Pride Parades in Istanbul geweest, maar dit jaar werd de parade verboden.