Duitse inflatie wat gedaald in juni door maatregelen overheid

De inflatie in Duitsland is in juni licht gedaald, maar blijft op een hoog niveau. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau komt de inflatie deze maand uit op 7,6 procent op jaarbasis, tegen 7,9 procent in mei. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode zakte de Duitse inflatie naar 8,2 procent, van 8,7 procent een maand eerder.

De lagere inflatie heeft te maken met tijdelijke maatregelen van de Duitse overheid om huishoudens te helpen met de sterk gestegen consumentenprijzen, waaronder een verlaging van de brandstofaccijns en goedkope kaartjes voor openbaar vervoer. In mei lag de inflatie in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland nog op het hoogste niveau sinds de oliecrisis van 1973.

Eerder op de dag werd bekend dat de inflatie in Spanje in juni juist is gestegen naar het recordniveau van 10 procent. In Belgiƫ is die deze maand geklommen naar 9,7 procent. Later deze week komen nog cijfers over de Nederlandse inflatie en die in de eurozone.

De aanhoudend hoge inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in juli nog sterker te verhogen. Mogelijk wordt dat een verhoging van 0,5 procentpunt. Dat wordt dan de eerste renteverhoging door de centrale bank in meer dan tien jaar. ECB-president Christine Lagarde heeft gezegd alles te zullen doen om de inflatie omlaag te krijgen.