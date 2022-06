Jacco Vonhof blijft nog vier jaar voorman MKB-Nederland

Jacco Vonhof is herbenoemd als voorzitter van MKB-Nederland. De voorman van de belangenvereniging voor kleine en middelgrote bedrijven begint daardoor in september aan een tweede termijn van vier jaar. De 53-jarige Vonhof was in april al unaniem voorgedragen voor herbenoeming door het hoofdbestuur.

De in 2018 aan zijn werk bij MKB-Nederland begonnen Vonhof wordt door de belangenvereniging vooral geroemd voor zijn optreden tijdens de coronacrisis. Daarmee zou hij de invloed van het mkb bij het regeringsbeleid hebben vergroot. “De kracht van Jacco is dat hij ook als voorzitter altijd als ondernemer blijft denken en altijd met veel energie actief naar oplossingen blijft zoeken”, aldus MKB-Nederland.

Vonhof zelf heeft als inzet dat alle wetgeving uitgaat van mkb-ondernemingen omdat die het merendeel van alle bedrijven vormen. MKB-Nederland merkt verder op dat sinds het aantreden van Vonhof het ledental flink is toegenomen.