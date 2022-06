Steeds meer mensen rekenen op verslechtering financiële situatie

Steeds meer Nederlanders rekenen op een verslechtering van hun financiële situatie nu de inflatie hard is opgelopen. Vooral mensen die maandelijks huurtoeslag ontvangen zijn pessimistisch. Zij hadden vorig jaar ook al vaker te maken met financiële problemen, staat in nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de materiële welvaart in Nederland.

Van de bevolking van 15 jaar of ouder ging 30 procent er in het eerste kwartaal van uit dat de financiële situatie van hun huishouden het komende jaar zou verslechteren. Begin 2021 was dat nog 16 procent. Bij de cijfers wordt ook onderscheid gemaakt in iemands woonsituatie. Huurtoeslagontvangers blijken dan een stuk somberder dan eigenwoningbezitters en overige huurders.

Het statistiekbureau merkt op dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar al sprake was van een duidelijke verslechtering als het gaat om de vooruitzichten van huishoudens. Die ontwikkeling viel toen samen met de destijds strenge lockdown door corona. Dit jaar zijn de coronarestricties losgelaten. Maar de prijzen van tal van zaken zijn hard opgelopen. Vooral energierekeningen vallen nu veel hoger uit.

Onlangs bleek al uit CBS-cijfers dat het consumentenvertrouwen in Nederland nog nooit zo laag is geweest als nu. Dat uit zich vooral in het feit dat mensen het steeds minder een goed moment vinden om grote aankopen te doen.