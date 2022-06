ABN: zakelijke hotelovernachtingen nog onder niveau voor corona

Het aantal overnachtingen van zakenreizigers in Nederlandse hotels is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, ondanks dat er meer zakenreizen worden gemaakt. Dat meldt ABN AMRO in een rapport. Volgens de bank lag het aantal zakelijke hotelovernachtingen in april op driekwart van het niveau van maart 2019.

De bank stelt dat de sterke opkomst van onlinevergaderingen, een toegenomen milieubewustzijn en hogere kosten zorgen voor enige terughoudendheid bij een deel van de zakenreizigers. Tijdens de coronacrisis ging het aantal zakelijke hotelovernachtingen hard onderuit vanwege de lockdowns en reisbeperkingen. Vorig jaar was al wel enig herstel te zien.

ABN AMRO zegt dat hotels in de vier grootste steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voorzien in ruim 60 procent van alle zakelijke hotelovernachtingen in Nederland. Dat waren 13 miljoen zakelijke overnachtingen in 2019. Daarmee zijn die overnachtingen een belangrijke inkomstenbron voor deze steden.

Het aantal toeristische overnachtingen in hotels toont volgens ABN AMRO veel sterker herstel. In april lag het aantal hotelovernachtingen door toeristen hoger dan voor de pandemie.

ABN AMRO vraagt zich af of er ooit volledig herstel zal zijn van de markt voor zakenreizen. De bank zegt dat tijdens de pandemie is gebleken dat met bijvoorbeeld videobellen een goed alternatief is te vinden. Ook kunnen bedrijven minder zakenreizen maken om zo de uitstoot van CO2 terug te dringen. Een groep van grote Nederlandse bedrijven heeft al gezegd dat er minder zakenreizen zullen zijn. Verder spelen ook de gestegen reiskosten een rol. Door de dure brandstof zijn vliegtickets en autoreizen kostbaarder geworden.