Tesla ontslaat 200 mensen van Autopilot-team

Tesla heeft tweehonderd mensen ontslagen die aan de zelfrijdende mogelijkheden van auto’s van het bedrijf werkten. Zij hielpen het Autopilot-systeem te leren door gegevens uit auto’s van klanten van datalabels te voorzien. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s sloot bovendien het kantoor in San Mateo waar zij werkten.

Opvallend is dat het bij de tweehonderd ontslagen gaat om mensen zonder vast contract, die op basis van gewerkte uren worden betaald. Toen Tesla-topman Elon Musk onlangs aankondigde dat zijn bedrijf het personeelsbestand met 10 procent zou inkrimpen, zei hij juist dat hij vooral het aantal mensen met contracten zou terugdringen. Er zouden juist meer mensen komen te werken die per uur worden betaald.

Musk vindt dat door de focus op groei, Tesla op sommige afdelingen te veel mensen in dienst heeft. Onder meer op de afdeling human resources en softwareontwikkeling zou dat het geval zijn. Het bedrijf heeft inmiddels zo’n 100.000 werknemers.

Volgens ingewijden wordt het labelen van data, het aanwijzen van zaken als verkeersborden en rijbanen in de beelden die de vele Tesla’s maken, op twee plaatsen gedaan. Behalve in San Mateo in Californië, waar nu de ontslagen zijn gevallen, is er ook een afdeling die dit doet in Buffalo in de staat New York. Die afdeling zou nog wel uitbreiden, maar het uurloon in Buffalo zou lager zijn dan in San Mateo.

Musk voerde als reden voor de ontslagen niet alleen aan dat Tesla te snel was gegroeid, maar ook dat het om allerlei redenen niet maximaal kan produceren in verschillende fabrieken. Daardoor zijn de kosten relatief hoog. Verder heeft de miljardair naar eigen zeggen “een superslecht gevoel” over de economie.