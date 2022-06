Bouwmarktketen Hornbach boekt recordomzet in eerste kwartaal

De Duitse bouwmarktketen Hornbach Group heeft de omzet in het eerste kwartaal verder zien groeien en overtrof de recordomzet van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De bijdrage van Hornbach Nederland was volgens het concern substantieel groter dan een jaar geleden. Nederland had toen nog te maken met strengere coronamaatregelen dan in de andere landen uit de groep. Ook werd het marktaandeel in Nederland vergroot.

De totale omzet van het Duitse concern kwam in het eerste kwartaal, dat liep tot eind mei, uit op ruim 1,8 miljard euro. Dat is 8,1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Concrete cijfers voor Nederland, waar het bedrijf inmiddels zeventien projectbouwmarkten en één vestiging van Hornbach Vloeren heeft, werden niet bekendgemaakt.

De Duitse thuismarkt is goed voor ongeveer de helft van de omzet van de bouwmarkten. De acht overige Europese landen, waaronder Nederland, vertegenwoordigen de andere helft. Het aandeel van de webshop daalde in het eerste kwartaal met dik 30 procent door de afgenomen vraag naar Click & Collect. De onlineverkopen bleven wel op een veel hoger niveau dan in de jaren voor de coronapandemie.

Vergeleken met het recordkwartaal van vorig jaar daalde de aangepaste winst met ruim 12 procent. Deze winstdaling was vooral het gevolg van de inflatiedruk en hogere kosten voor transport en logistiek. Daarnaast lagen de bedrijfskosten van de vestigingen hoger en keerden de marketinguitgaven die tijdens de pandemie een stuk lager waren, weer terug naar normale niveaus. Ook dat had invloed op de winst.

Gezien de huidige macro-economische uitdagingen en onzekerheden verwacht het concern dat het resultaat van de groep over het hele boekjaar lager uitvalt dan het afgelopen boekjaar.