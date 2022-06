Busvervoerder FlixBus profiteert van chaos op Schiphol

Busvervoerder FlixBus profiteert volop van de aanhoudende problemen op luchthaven Schiphol. De maatschappij merkt sinds de meivakantie, toen personeelstekorten en een staking door bagage-afhandelaars de vluchtschema’s op Schiphol in de war schopten, een toename in de vraag naar tickets. Volgens Flixbus zal deze zomer in Nederland en België een recordaantal passagiers worden vervoerd.

Daarbij zal het ook drukker worden dan in 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis een gat sloeg in de reisdienstverlening, aldus de onderneming. De laatste tijd is het aanzienlijk drukker in de groene bussen van en naar Amsterdam vanuit steden als Wenen, Berlijn, Hamburg, Genève, Kopenhagen, Londen, Nice, Lyon en Milaan, aldus FlixBus.

De maatschappij verwacht vanwege de drukte het netwerk deze zomer met 30 procent uit te breiden. Dat komt neer op zo’n veertig extra bussen die de weg op zullen gaan. Deze worden onder andere ingezet op bestaande routes richting bijvoorbeeld Amsterdam. Ook worden er nieuwe verbindingen gecreëerd waaronder de lijn Brussel-Antwerpen-Eindhoven.

Ondanks de opgelopen benzineprijzen en andere kostenstijgingen heeft FlixBus besloten de prijzen voor reizigers niet te verhogen. Het goedkoopste busticket kost daarmee nog altijd 2,99 euro.