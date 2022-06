Oekraïners zorgen voor stijgende werkloosheid Duitsland

Voor het eerst in maanden is de werkloosheid in Duitsland opgelopen. Dat kwam onder andere door de registratie van Oekraïense vluchtelingen. Volgens het Duitse statistiekbureau zaten in de maand juni bijna 2,4 miljoen Duitsers zonder werk. Dat waren er 103.000 meer dan in mei, maar nog altijd 251.000 minder in vergelijking met juni 2021. De algehele verwachting was dat het aantal werklozen licht zou afnemen.

Het werkloosheidscijfer in de grootste economie van Europa steeg met 0,3 procentpunt tot 5,2 procent. Volgens het hoofd van het Duitse statistiekbureau, Detlef Scheele blijft de arbeidsmarkt als geheel stabiel. Deze stijging van de werkloosheid is volgens hem te wijten aan het feit dat Oekraïense vluchtelingen nu zijn geregistreerd en dus zichtbaar zijn in de arbeidsmarktstatistieken. Exacte cijfers over de Oekraïense vluchtelingen werden niet bekendgemaakt.

Volgens een eerdere raming van de Europese Centrale Bank zou de Europese beroepsbevolking met 1,3 miljoen mensen kunnen toenemen door de vluchtelingen uit Oekraïne. Door de snel vergrijzende bevolking in het landenblok en de personeelstekorten zou de integratie in de beroepsbevolking sneller en eenvoudiger kunnen.

Het aantal werkenden in Duitsland blijft overigens ook stijgen. Het aantal personen lag met 45,5 miljoen circa, 772.000 hoger dan het jaar daarvoor.

Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte op zijn beurt bekend dat in de maand mei de werkloosheid in de eurozone licht was gedaald tot 6,6 procent van de beroepsbevolking. Dat was een maand eerder 6,7 procent. Een jaar eerder zat 8,1 procent van de beroepsbevolking in de eurozone zonder werk. In de hele Europese Unie is het werkloosheidspercentage 6,1 procent. Dat komt neer op 13,1 miljoen mensen, dik 2,5 miljoen minder dan een jaar eerder.