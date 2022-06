Chinese beurs stijgt door herstel industriesector na lockdowns

De aandelenbeurs in Shanghai was donderdag een positieve uitschieter in een lagere regio. Beleggers trokken zich op aan positieve cijfers over de Chinese industrie, die in juni voor het eerst in vier maanden weer groei liet zien. De toename van de bedrijvigheid in de sector volgde op de versoepeling van de coronamaatregelen in China en het einde van de strikte lockdowns in grote steden als Shanghai.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,5 procent in de plus. Naast de industriële sector liet ook de dienstensector in China deze maand weer groei zien. Daar nam de activiteit toe tot het hoogste niveau in meer dan een jaar tijd. Ook de Chinese reisbranche deed goede zaken door de versoepeling van de coronabeperkingen in het land. Hotelbedrijven als Huatian Hotel en UTour Group en luchtvaartmaatschappij China Eastern Airlines lieten stevige koerswinsten zien.

In Hongkong, waar beleggers zich opmaken voor een lang weekeinde, daalde de Hang Seng-index 0,2 procent. SenseTime, actief op het gebied van kunstmatige intelligentie, halveerde in waarde en zakte onder de introductieprijs waarvoor het eind vorig jaar naar de beurs ging. De koersval volgde op het verstrijken van de termijn waarin bestuurders en vroege investeerders in het bedrijf na de beursgang geen aandelen mogen verkopen. Deze ingewijden lijken hun aandelen nu te gelde te maken.

De Nikkei in Tokio sloot 1,5 procent in de min op 26.393,04 punten. De stemming werd gedrukt door een sterker dan verwachte daling van ruim 7 procent van de Japanse industriële productie in mei. Toyota daalde ruim 1 procent. Volgens persbureau Reuters heeft de autofabrikant in mei voor de derde maand op rij zijn maandelijkse productiedoelstelling niet gehaald. Op de beurzen in Australië en Zuid-Korea werden ook verliezen geleden. De All Ordinaries in Sydney verloor 1,4 procent en in Seoul zakte de Kospi 1,6 procent.