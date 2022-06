Damrak zet daling voort door aanhoudende recessievrees

De Amsterdamse aandelenbeurs koerst donderdag af op een lager begin. Beleggers blijven voorzichtig door de aanhoudende vrees voor een mogelijke recessie. Aan de oorlog in Oekraïne lijkt voorlopig geen einde te komen waardoor de inflatie die wordt veroorzaakt door de sterk gestegen prijzen van energie en voeding naar verwachting hoog blijft. De renteverhogingen door de centrale banken om de hoge inflatie te bestrijden zetten echter ook een rem op de economie en zouden een krimp kunnen veroorzaken.

De AEX-index op Beursplein lijkt op de laatste dag van juni dik 1 procent lager te gaan openen. De hoofdindex stevent af op een maandverlies van ruim 7 procent. In de eerste zes maanden van het jaar heeft de graadmeter al meer dan 16 procent aan waarde verloren.

Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met verliezen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag overwegend omlaag. In Tokio eindigde de Nikkei 1,5 procent in de min na een sterker dan verwachte daling van de Japanse industriële productie in mei.

De Chinese beurs won daarentegen terrein. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de omvangrijke industrie van het land in juni voor het eerst in vier maanden tijd is gegroeid. De toegenomen activiteit in de sector volgde op de versoepeling van de coronamaatregelen en lockdowns in China. De hoofdindex in Shanghai dikte tussentijds meer dan 1 procent aan.

Op het Damrak blijft de aandacht uitgaan naar Just Eat Takeaway. Analisten van de Zwitserse bank Credit Suisse schroefden hun koersdoel voor het aandeel flink terug. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zag een dag eerder al 16,5 procent van zijn beurswaarde verdampen na een zeer negatief analistenrapport van Berenberg over de maaltijdbezorger.

Ook Adyen zal mogelijk bewegen op een analistenrapport van Credit Suisse. De Zwitserse bank handhaafde het advies voor het fintechbedrijf, maar stelde het koersdoel flink neerwaarts bij.

De Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX-index verloor 0,5 procent tot 666,01 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,7 procent. Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 31.029,31 punten. De brede S&P 500 en techgraadmeter Nasdaq sloten een fractie lager.

De euro was 1,0452 dollar waard, tegenover 1,0475 dollar een dag eerder. Op de oliemarkt wordt uitgekeken naar de bijeenkomst van oliekartel OPEC en bondgenoten. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 109,93 dollar per vat. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 116,07 dollar per vat.