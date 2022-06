CPB ziet inflatie komende jaren dalen, wel ruimte voor meer loon

Hoewel de inflatie momenteel heel hoog is, is er een grote kans dat die op middellange termijn stabiel rond de 2 procent komt te liggen. Momenteel is er ook ruimte voor loonsverhoging zonder direct het risico te lopen op een zogeheten loonprijsspiraal, stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat naar enkele scenario’s voor de ontwikkeling van de inflatie keek.

De inflatie is door onder meer de sterke stijging van de vraag naar goederen en diensten na de coronapandemie gestegen. Dat leidde namelijk tot leveringsproblemen, zoals bij computerchips. Maar ook andere zaken zijn lastiger te krijgen, onder meer door lockdowns in landen als China, maar ook door de oorlog in Oekraïne. Die leidde, mede door de sancties tegen Rusland ook voor hoge prijzen voor gas en olie, en daarmee ook die van stroom.

Als de prijzen dit jaar niet meer stijgen, komt de gemiddelde inflatie volgens de Europees geharmoniseerde meetmethode al op 8,7 procent uit in Nederland, stelt het CPB. Maar volgend jaar is de inflatie al veel lager omdat de grootste prijsstijgingen van energie dan naar verwachting al in de prijs zitten verwerkt. Verder ziet het CPB mogelijkheden dat de problemen in leveringsketens minder erg worden.

Ondanks de hoge inflatie kunnen de lonen volgens het CPB in veel gevallen omhoog zonder risico op een loonprijsspiraal waarbij bedrijven de hoge lonen door gaan rekenen in hun prijzen en zo nieuwe inflatie aanwakkeren. Omdat veel bedrijven hun prijzen ook konden verhogen is de ruilvoet, de verhouding tussen de exportprijs en de importprijs, vorig jaar slechts met 0,5 procent verslechterd. Daarbij komt dat bedrijfswinsten al jaren stijgen, maar vooral huishoudens voor de extra energie betalen. Een eenmalige loongolf kan die scheefgroei rechttrekken, aldus het planbureau.

Om een loonspiraal te voorkomen moet terughoudendheid getoond worden aan de cao-onderhandelingstafel. Een automatische prijscompensatie, waarbij het loon telkens met minimaal de inflatie toeneemt, zou zo’n spiraal wel kunnen aanwakkeren.

Op de middellange termijn, tussen de drie en vijf jaar vooruit, ziet het CPB een goede kans dat de inflatie stabiel rond de 2 procent komt te liggen. Daarvoor is wel geloofwaardig beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) voor nodig, waar huishoudens, bedrijven en financiële markten vertrouwen in hebben. Als bedrijven en huishoudens denken dat de economie het minder goed doet de komende jaren, kan de inflatie ook weer stabiel onder de 2 procent komen te liggen.