Shell en BP betalen reiskosten personeel na abortusuitspraak VS

Olie- en gasconcerns Shell en BP gaan medewerkers in de Verenigde Staten helpen met de reiskosten als zij in de directe omgeving geen toegang hebben tot bepaalde medische diensten. Daarmee zijn ze de eerste grote olieconcerns die een dergelijke regeling optuigen nadat het Hooggerechtshof in de VS vorige week het grondwettelijke recht op abortus schrapte.

De Europese oliemultinationals hebben beide kantoren en productielocaties in Texas. De zuidelijke staat is naar verwachting een van de 26 staten waar vrijwel alle abortussen zullen worden verboden na het terugdraaien van de beslissing Roe versus Wade uit 1973, waarin het recht op abortus grondwettelijke bescherming kreeg.

Shell en BP voegen zich bij een reeks andere bedrijven waaronder Apple, Bank of America en Microsoft. Die bedrijven kondigden ook aan werknemers te gaan helpen met reiskosten en andere diensten die door de uitspraak van vorige week worden beperkt.