Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML onderaan in lagere AEX

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden vrijdag onderaan in de AEX-index, die verder omlaag ging. Beleggers reageerden op de resultaten van Micron Technology. De Amerikaanse chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst maar gaf een voorzichtige verwachting af voor huidige kwartaal.

De stemming op de beurzen bleef ook op de eerste dag van het derde kwartaal terughoudend na de zware koersverliezen in het afgelopen kwartaal. Beleggers wachten vooral op het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de ochtend naar buiten komt. De vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten onder druk zet houdt de beurzen al maanden in de greep. Om de sterke prijsstijgingen te bestrijden zijn de centrale banken ook begonnen om de rentes te verhogen en de hogere leenkosten zouden tot een recessie kunnen leiden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent lager op 650,33 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 899,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1 procent.

Naast ASMI, Besi en ASML, die tot 4,4 procent verloren, stond ook Philips in de staartgroep met een min van ruim 2 procent. De terugroepactie van de apparaten tegen slaapapneu van het zorgtechnologiebedrijf verloopt buitengewoon moeizaam, meldde Het Financieele Dagblad. Verzekeraar Aegon voerde de schaarse stijgers aan, met een plus van 0,6 procent.

In de MidKap bleef Boskalis ongewijzigd op 32 euro per aandeel. De baggeraar herhaalde het overnamebod van investeerder HAL (plus 0,7 procent) niet aan te bevelen aan zijn aandeelhouders. Het bedrijf vindt het bod van 32,50 euro per aandeel niet overtuigend genoeg en liet begin juni al weten het aan de aandeelhouders over te laten of ze met HAL in zee willen. Op 24 augustus houdt Boskalis een buitengewone aandeelhoudersvergadering over het bod van HAL.

ForFarmers won 0,4 procent. Het veevoerbedrijf heeft een overeenkomst bereikt met branchegenoot 2Agriculture om hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk samen te voegen. Met de samenwerking versterkt ForFarmers UK onder meer zijn positie in de pluimveesector.

In Frankfurt daalde Siemens 1,8 procent. Het technologieconcern schrijft 2,8 miljard euro aan waarde af op zijn belang in energiebedrijf Siemens Energy (min 1,6 procent) door de forse koersdaling van de onderneming.

De euro was 1,0453 dollar waard, tegenover 1,0469 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 105,05 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 108,49 dollar per vat.