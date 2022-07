Onderzoek: Amsterdam in top tien populairste werkplek Europeanen

Amsterdam behoort tot de top tien van populairste steden om in te werken voor Europeanen. Dat komt naar voren uit onderzoek door Intelligence Group onder bijna 100.000 personen. In het onderzoek zijn meer dan 600 steden onderzocht. Amsterdam staat op plek negen. Londen is veruit de favoriet, gevolgd door New York en Parijs. Rotterdam (79e) en Den Haag (90e) staan in de top honderd.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral jongeren Amsterdam als werkplek wel zien zitten. Van de groep die in Amsterdam wil werken is 40 procent jonger dan 35 jaar. Deze groep is daarmee volgens de onderzoekers oververtegenwoordigd. Daarbij is de hoofdstad vooral in trek bij administratieve en financiĆ«le beroepen. Ook IT’ers zouden relatief vaak in Amsterdam willen werken. Vooral Polen, Grieken en Slovenen zouden meer dan gemiddeld een voorkeur hebben voor Amsterdam. Het tegenovergestelde geldt voor Letten, Fransen en Zweden.

Vanwege de coronapandemie heeft New York, ondanks zijn toppositie, aan populariteit ingeboet. De Amerikaanse stad moest de eerste plek afstaan aan Londen. Volgens het rapport lijkt de brexit geen afbreuk te hebben gedaan aan de populariteit van de Britse hoofdstad. De populariteit van Engeland heeft daar volgens Intelligence Group wel onder geleden.

Nederlanders die in het buitenland willen werken zouden ook het liefst richting Londen trekken. Barcelona en New York maken de Nederlandse top drie compleet.