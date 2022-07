DNB speurt naar 4500 rekeninghouders van failliete bank ATB

De Nederlandsche Bank is nog op zoek naar 4500 gedupeerde rekeninghouders van de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB). Zij krijgen het geld vergoed dat ze hadden gestald bij het dochterbedrijf van de Russische Alfa Bank, maar hebben tot nu toe nog geen rekeningnummer opgegeven om dit geld te ontvangen.

ATB viel in april om als gevolg van Britse en Amerikaanse sancties tegen de bank, die werden ingesteld wegens de Russische inval in Oekraïne. De bank kon door die strafmaatregel veel software niet meer gebruiken en Nederlandse banken weigerden betalingsopdrachten uit te voeren.

De Amsterdamse bank viel onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, waardoor het geld van rekeninghouders tot een bedrag van 100.000 euro beschermd was. Van de circa 23.000 rekeninghouders heeft bijna 80 procent een rekeningnummer opgegeven, naar wie in totaal 660 miljoen euro is overgemaakt.

Maar van de rest heeft DNB nog geen informatie gekregen. Daardoor wacht nog 10 miljoen euro op rechtmatige eigenaren. Via krantenadvertenties en nieuwe oproepen hoopt de centrale bank de juiste rekeningnummers te krijgen.