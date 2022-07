Noodlijdend SLM schrapt enkele vluchten vanaf Schiphol

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft voor de komende dagen drie vluchten van Amsterdam naar Paramaribo geannuleerd. Dat heeft een woordvoerder van SLM gezegd tegen het ANP.

Een exacte reden is niet gegeven, het zou om operationele zaken kunnen gaan, zoals onder meer financiële problemen. Het Surinaamse luchtvaartbedrijf maakt zware financiële tijden door. Toen de Nederlander Paul de Haan ruim een jaar geleden als algemeen directeur werd aangetrokken was er sprake van een schuld van ruim 100 miljoen Amerikaanse dollar.

Inmiddels zijn er plannen voor een grondige herstructurering. Er gaan ook stemmen op om het bedrijf failliet te verklaren. President Chan Santokhi van Suriname wil daar echter niet van horen. Volgens hem kan het bedrijf blijven bestaan na een reorganisatie.

Eén van de geschrapte vluchten van Amsterdam naar Paramaribo stond vrijdagmorgen voor iets over tien uur gepland. Een aantal vroege reizigers was al op Schiphol toen ze het bericht over de annulering kregen. Korte tijd daarna maakte SLM bekend dat ook de vluchten van Amsterdam naar Paramaribo voor zaterdag en zondag niet doorgaan.