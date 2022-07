Helft vrachtwagens in overtreding bij Benelux-controle

Bij een gecoördineerde controle van vrachtverkeer in de drie landen van de Benelux was dinsdag meer dan de helft op enige manier in overtreding. Van de 80 gecontroleerde vrachtwagens zaten 44 op de een of andere manier fout, bijvoorbeeld met rust- en rijtijden, met de vrachtbrief of bij het vastzetten van de lading.

Namens Nederland voerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Venlo een controle uit. De Belgische FOD Mobiliteit en Vervoer controleerde op twee plaatsen en de Luxemburgse Administratie voor Douane en Accijnzen hield een controle in Dudelange.

Bij de controle in Nederland werden twaalf vrachtwagens gecheckt, waarvan er vijf in overtreding waren. In totaal werden er bij die vijf vrachtwagens dertien overtredingen vastgesteld. In Luxemburg waren 27 van de 42 gecontroleerde trucks in overtreding, in België ging het om twaalf van de 26.