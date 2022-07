Wall Street zet herstel verder voort

Op de aandelenbeurzen in New York werd donderdag het herstel van de afgelopen dagen verder voortgezet. Beleggers kauwden nog na op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit werd duidelijk dat de Amerikaanse centrale bank zich vooral zorgen maakt om de hoge inflatie en die met verdere renteverhogingen wil aanpakken. Over een mogelijke recessie lijken de centrale bankiers zich vooralsnog geen zorgen te maken.

Ook wordt vast uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag op het programma staat. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer ruimte om de rente agressief te blijven verhogen. Voor aanvang van de beurshandel werd nog bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten licht is gestegen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 31.246 punten. De S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3877 punten en de techgraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 11.468 punten.

De Amerikaanse chipbedrijven Intel en AMD stegen tot 2,8 procent na meevallende resultaten van de Zuid-Koreaanse concurrent Samsung. De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld nam daarmee de vrees over de impact van de afzwakkende consumentenvraag en de stijgende materiaalkosten in de chipindustrie weg.

GameStop dikte 9 procent aan. Het bestuur van de verkoper van computerspelletjes is akkoord gegaan met een aandelensplitsing. Aandeelhouders krijgen na de sluiting van de markt op 18 juli een dividend van drie extra aandelen GameStop voor elk aandeel dat ze bezitten.

Seagen ging 2,3 procent vooruit. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil farmaceut Merck het biotechbedrijf overnemen voor zo’n 40 miljard dollar. Een deal zal mogelijk in de komende weken bekend worden gemaakt.

Ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic steeg 9 procent na de aankondiging van een samenwerking met een ruimtevaartonderdeel van vliegtuigbouwer Boeing (plus 3 procent). Bed Bath & Beyond klom 11 procent na de bekendmaking dat interim-topvrouw Sue Gove en twee andere bestuurders aandelen van de winkelketen voor huishoudelijke artikelen hebben gekocht. Warenhuisketen Kohl’s zakte 1,3 procent na een verkoopadvies door Bank of America.