Rusland bleef belangrijkste handelspartner North Sea Ports

De Nederlandse en Belgische havens verenigd in North Sea Ports dreven in de eerste helft van het jaar nog volop handel met Rusland. Voor de zeehavens van Gent, Terneuzen en Vlissingen was Rusland, ondanks de sancties vanwege de inval in Oekraïne, nog altijd de belangrijkste handelspartner.

De havens, die in 2018 fuseerden, waren bij elkaar goed voor 37,5 miljoen ton aan goederen, 10 procent meer dan een jaar eerder. Het havenbedrijf spreekt van het beste halfjaar ooit.

De handel met Rusland nam in de meetperiode met 20 procent toe tot 3,8 miljoen ton. Het havenbedrijf benadrukt dat er voor bepaalde goederen een embargo is ingesteld. Daar komen in de tweede helft meer goederen bij zoals hout en vaste brandstoffen zoals olie, gas en kolen. De afgelopen tijd werden daarom extra voorraden aangelegd, wat de stijging deels zou verklaren. De verwachting is dat de handel met Rusland in de tweede helft van het jaar zal afnemen.

Verder nam de handel met de Verenigde Staten, Finland en Canada toe. Hier gaat het om een toename van de overslag in vaste brandstoffen, meststoffen en ijzererts.

North Sea Ports merkte over de hele breedte een herstel van de handel. De overslag van stukgoederen, goederen die niet in gewicht worden gemeten maar per stuk zoals auto’s, nam met een vijfde toe tot bijna het niveau van voor corona. Dat kwam onder meer door de extra overslag van staalplaten, fruit en groenten. De overslag van droge bulk, voornamelijk steenkool en petcokes, nam met krap 14 procent toe. Rollend materieel, zoals voertuigen, werd 16 procent meer overgeslagen. De overslag van vloeibare bulk, zoals oliën, bleef nagenoeg gelijk.

Ook de overslag via de binnenvaart kende het beste halfjaar ooit. Die steeg met 13 procent tot 33 miljoen ton.

De haven verwacht in de tweede helft van het jaar meer moeilijkheden. Naast de verminderde handel met Rusland zullen ook de oplopende inflatie, de trage afname van aangelegde voorraden en aanhoudend hoge brandstofprijzen de handel in de weg zitten, zo klinkt het.