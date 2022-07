Er zijn nog nooit zoveel fietsen en e-bikes verkocht in Europa als vorig jaar, meldt de Europese koepelorganisatie van de fietsindustrie CONEBI. Dat kwam onder meer omdat overheden meer aandacht hadden voor duurzaam vervoer.

In 2021 werden er in totaal meer dan 22 miljoen fietsen en e-bikes verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2000 begon met het bijhouden van cijfers. Met name de aanhoudende sterke vraag naar elektrische fietsen zorgde voor de groei. De totale waarde van verkochte fietsen en e-bikes kwam uit op 19,7 miljard euro, 7,5 procent meer dan in 2020. In dat jaar begon de fietsmarkt te groeien omdat meer mensen zich individueel wilden verplaatsen en meer fietstochten maakten door de coronacrisis.

Ook de productie steeg het afgelopen jaar, naar iets meer dan 16 miljoen fietsen en e-bikes. Dat is een groei van zo’n 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt onder meer door het terughalen van de productie uit andere landen naar Europa vanwege “de bekende logistieke verstoringen”, schrijft de organisatie. Door de coronacrisis vielen bijvoorbeeld fabrieken stil die onderdelen produceerden en ontstond ook een tekort aan computerchips en andere elektronische onderdelen. “Meer lokale productie en nabijheid tot de consument zijn een cruciaal onderdeel van de transitie”, zegt Erhard Büchel, president van CONEBI.

Vorig jaar werd er in totaal meer dan 1,75 miljard euro geïnvesteerd in de Europese fietsindustrie, een stijging van bijna een vijfde ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen in de productie steeg van 77.500 in 2020 naar bijna 87.000 vorig jaar. Volgens de brancheorganisatie werken nu in totaal ongeveer 170.000 mensen in de Europese fietssector.