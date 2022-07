Casino’s onderuit op beurs na vergrendeling gokparadijs Macau

Casinobedrijven beleefden maandag op de beurs in Hongkong een zware dag na het nieuws dat gokparadijs Macau vanwege de uitbraak van het coronavirus een week lang dichtgaat. Mede door het verlies van de casino-exploitanten ging de leidende index in Hongkong tussentijds 2,7 procent achteruit. Ook elders in Azië was het beeld overwegend negatief. Japan was de uitzondering. Beleggers verwerkten daar de uitslagen van de hogerhuisverkiezingen, een paar dagen na de moord op oud-premier Shinzo Abe.

In Hongkong raakten casino-uitbaters als Wynn Macau, Sands China en Melco International Development tussentijds tot 7,4 procent van hun beurswaarde kwijt. Het aantal coronabesmettingen in de Chinese autonome regio loopt de laatste tijd gestaag op. Macau had eerder al scholen, cafés, bioscopen en andere openbare gelegenheden gesloten. Daar komen nu dus de belangrijke casino’s bij. De voormalige Portugese kolonie is voor circa 80 procent van zijn inkomsten afhankelijk van casino’s.

Ook techbedrijven Tencent (min 3 procent) en Alibaba (min 5,9 procent) stonden in Hongkong bij de verliezers. De bedrijven kregen van China een boete opgelegd wegens het niet naleven van anti-monopolieregels over de openbaarmaking van transacties. De beurzen van Shanghai en Shenzhen noteerden tot 2,3 procent lager. Beleggers verwerkten de laatste cijfers over de consumenten- en producentenprijzen. Daarbij kwam de inflatie met 2,5 procent uit op het hoogste niveau in twee jaar tijd. Later deze week volgen cijfers over de economische groei.

In Japan stevent de Nikkei-index af op een winst van 1,3 procent. De Liberaal Democratische Partij (LDP) behoudt samen met coalitiepartner Komeito de meerderheid en daarmee is de macht van premier Fumio Kishida versterkt. Hij wil zich nu vooral richten op het herstel van de economie van Japan en het tegengaan van de stijgende prijzen.

In Australië verloor de All Ordinaries 1 procent. De Kospi in Seoul noteerde 0,1 procent lager.